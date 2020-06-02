رحيل الفنان كريستو المعروف بتغليف نُصب عالمية بالقماش

المصدر: صوفيا - الإمارات اليوم ووكالات

توفي أول من أمس عن 84 عاماً الفنان كريستو، المعروف بأعماله الضخمة القائمة على تغليف نصب كبيرة بالقماش، مثل جسر بون نوف في باريس ومبنى رايشتاغ في برلين، على ما أفاد معاونوه.

وجاء في رسالة بثها «مكتبه» عبر «فيس بوك»، أن الفنان واسمه الكامل كريستو فلاديمير يافاشيف المولود في بلغاريا، «توفي لأسباب طبيعية في 31 مايو 2020 بمنزله في نيويورك».

وقد شكل الرجل مع زوجته جان - كلود ثنائياً بارزاً في أوساط الفن المعاصر، بسبب أعمالهما العابرة التي تتطلب سنوات من التصميم والتحضير بكلفة ملايين الدولارات.

وقد ابتكر كريستو نوعاً فنياً جديداً عرف بـ«تغليف المساحات بالقماش»، ومن أبرز أعماله في هذا المجال لف جسر بون نوف في باريس بالقماش (1985)، ومبنى رايشتاغ في برلين (1995).

وكتب معاونوه في الرسالة «عاش كريستو حياته بزخم ليس فقط من خلال تصور المستحيل بل من خلال تحقيقه أيضاً. وجمعت أعمال كريستو وجان كلود الناس في تجارب تم تشاركها عبر العالم، وسيتواصل عملهما في قلوبنا وذكرياتنا».

ولد كريستو في 13 يونيو 1935 في غابروفو ببلغاريا، وفر من هذا البلد عام 1956 في قطار شحن هرباً من النظام الشيوعي والواقعية السوفييتية التي كانت تُعلَّم في معهد الفنون الجميلة في صوفيا.

والتقى عام 1958 زوجته الفرنسية جان - كلود دونا دو غيوبون في باريس. وكان كريستو يقيم في نيويورك وقد حصل على الجنسية الأميركية.

وكان مشروعه الأخير وهو لف قوس النصر في باريس بالقماش أرجئ بسبب «كوفيد-19» بعدما كان مقرراً في سبتمبر المقبل.

جائزته في الإمارات

تنظم جامعة نيويورك أبوظبي، وبالشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون (ADMAF)، جائزة سنوية باسم «كريستو وجان - كلود للفنون»، التي أُطلقت لرعاية المواهب الفنية في الإمارات، ويتم إنتاجها بالتعاون مع رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي.

وتُمنح الجائزة إلى مقترح عمل فني مستلهم من روح أعمال كريستو وجان - كلود يعرض على عامة الجمهور في مساحة مفتوحة بعد إتمامه. وترحب الجائزة عادةً بطلبات التقديم من كل الوسائط الفنية، والتي منها التصوير، والنحت، والتركيبات، وفن الأرض، والفيديو، كما تشجع التفكير الخلاق في ما يتعلق بطريقة عرض العمل المنجَز.

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