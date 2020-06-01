حقيقة صورة متداولة عن إصابة أمير كرارة بفيروس "كورونا"

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

نفى الفنان أحمد صلاح حسني ما تردد عن إصابة الفنان أمير كرارة، بفيروس "كورونا"، مؤكدا أنه بصحة جيدة. وكتب حسني، وهو شقيق زوجة أمير كرارة، تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "أمير كرارة زي الفل.. ليه ممكن واحد يفبرك إشاعة على واحد إن جاله كورونا بدون دليل ولمصلحة مين فِي ظل هذه الظروف؟!".

وكانت صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت صورة لكرارة هو يتلقى العلاج، زاعمة إصابته ب"كورونا" قبل أن يتضح أن الصورة مأخوذة من مسلسل "كلبش" الذي قام الفنان ببطولته، وتضمن ثلاثة أجزاء. بينما حقق كرارة نجاحا كبيرا في رمضان هذا العام بعد تقديمه مسلسل "الاختيار" الذي تناول بطولات الشهيد أحمد المنسي وأفراد القوات المسلحة المصرية.

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