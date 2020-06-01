بالصور.. حفل زفاف شقيقة محمد رمضان يقود العائلة لقسم الشرطة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

مجددا يثور جدل واسع يرتبط باسم النجم المصري محمد رمضان، رغم أن الأمر تعلق هذه المرة بشقيقته وتحديدا بمراسم حفل زفافها الذي أقيم أمس الأحد وحضره الممثل البارز.

وكان محمد رمضان يحتفل بحفل بزفاف شقيقته إيمان، بحضور عدد من أقارب العروسين والأصدقاء المقربين، بإحدى الفيلات بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، حين وقعت تطورات غير متوقعة.

وكشف مصدر أمني، أنه تلقى إخطارًا بإقامة حفل زفاف في منطقة الشيخ زايد، جنوب القاهرة، لتنتقل قوات الأمن إلى موقع الحفل، و"تفض الفرح وتنقل أصحابه إلى قسم الشرطة"، على خلفية عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي يفرضها فيروس كورونا.

وأضاف المصدر الأمني في تصريح صحفي أنه بعد التحقيق مع أصحاب حفل الزفاف تم صرفهم من قسم الشرطة.

وأقر الزوج أن حفل الزفاف كان داخل فيلته، واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

ونشر النجم المصري لقطات من الحفل وهو يرتدي الكمامة مع شقيقته العروس، على موقع "فيسبوك".

وفيما أظهرت بعض الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن العروسين وعددا من الضيوف التزموا بوضع الكمامات، فقد أظهرتهم صور أخرى من دونها.

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