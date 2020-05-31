بصار هندي شهيرتوقع نهاية "كورونا" في مايو..هذا ماحدث له !

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

توفي المنجم الهندي الشهير بيجان داروالا، ( 89 عاما) متأثرا بمضاعفات إصابته يفيروس كورونا، وكان داروالا قد توقع نهاية وباء كورونا في شهر مايو الجاري.

وأفادت صحيفة "تايمز أون نيوز"، الهندية إن داروالا إعتبر فيروس كورونا جاء نتيجة الجشع والأنانية التي يعاني منهما العالم حاليا مع دخول كوكب زحل في مدار الأرض".

وذكر المنجم أن: "أزمة كورونا ستنتهي خلال شهر مايو، إذ سينصرف كوكب زحل من خريطة الأبراج الخاصة بالعالم".

وبلغ لعدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في الهند 165799 حالة، توفي منهم 4706 شخصا.

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