مذيعة مصرية تعلن إصابتها بكورونا: «واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

كشفت المذيعة المصرية آية عبدالرحمن عن تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد، طالبة من أصدقائها ومتابعيها على صفحتها بـموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الدعوات من القلب.

وقالت المذيعة بقناة إكسترا نيوز المصرية عبر «فيس بوك» منذ ساعات قليلة اليوم الأحد: «الحمد لله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب.. وثانياً أني واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جداً بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة.. وهارجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا».

وتلقت الإعلامية المصرية سيلاً من الدعوات، والأمنيات بالشفاء العاجل من متابعيها وأصدقائها.

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