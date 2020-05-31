عودة متنزهات «ديزني» في 11 يوليو

المصدر: ميامي - أ.ف.ب

أعلنت متنزهات «ديزني وولد» في فلوريدا أنها ستعيد فتح أبوابها للزوار في 11 يوليو المقبل، بعد شهر من عودة «سي وولد» و«يونيفرسال ستوديوز». وقال جيري ديمنغز، رئيس بلدية مقاطعة أورينج، موطن مدينة أورلاندو حيث تقع المتنزهات «حصل منتجع والت ديزني العالمي وسي سي وورلد على الموافقة لإعادة افتتاحهما». وأضاف أن فلوريدا ستعيد فتح «سي وورلد» في 10 يونيو المقبل، و«والت ديزني وورلد» في 11 يوليو المقبل. وسيتم افتتاح متنزهي «ماجيك كينغدم» و«أنيمال كينغدوم» في اليوم نفسه، ويليهما مركز «إبكوت» في 15 يوليو المقبل. وحصل متنزه يونيفرسال ستوديوز الترفيهي على الموافقة على إعادة فتحه في الخامس من يونيو، بعد إغلاق متنزهات الترفيه في أورلاندو منتصف مارس في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news