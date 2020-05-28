عادل إمام يتدخل.."القرع لما استوى" توقع "Netflix " في مأزق

المصدر: متابعة الامارات اليوم

تحولت ترجمة العبارة الشهيرة في مسرحية مدرسة المشاغبين "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" إلى مادة للتندر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن الفنان عادل إمام تدخل شخصيا في هذا السجال وقام بمشاركة صورة له من المسرحية متبوعة بالترجمة الانجليزية على "انستغرام" معلقا : "‏القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا بالانجليزية".

كما سخر الفنان محمد إمام من الترجمة الحرفية للجملة، معتبرا أن مثل هذه الجمل الشعبية الشهيرة لا تتم ترجمتها بهذه الطريقة.

ومن المعروف أن المنصة الأميركية تترجم الاعمال إلى لغة عربية فصحى، فتظهر الإيفيهات التي ارتبط بها الكثيرون مضحكة أكثر.

وعلى الرغم من أهمية الخطوة التي قامت بها منصة "Netflix " في ترجمة وعرض عدد من المسرحيات العربية الشهيرة، إلا أن المنصة وقت في اشكالة متعلقة بطريقة ترجمة هذه الروائع ، ماحول هذه الترجمة إلى مادة شعبية للتندر بين المتابعين.

وطرحت منصة Netflix مجموعة من المسرحيات المصرية بمناسبة عيد الفطر المبارك وأبرزها "مدرسة المشاغبين" لنجوم الكوميديا عادل إمام والراحل سعيد صالح والراحل يونس شلبي.

وتعتبر مسرحية مدرسة المشاغبين من الإرث المسرحي المصري والعربي، فأي منزل عربي لا يخلو تقريبًا من هذه المسرحية التي يتم عرضها على القنوات الفضائية العربية بشكل متكرر.

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