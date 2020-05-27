مسلسل مثير للجدل يعود على «نتفليكس» بموسم أخير

المصدر: برلين - د.ب.أ

بعد ثلاثة مواسم مثيرة للاهتمام شابها جدل بشأن تأثيرها المحتمل على معدلات الانتحار بين المراهقين، يعود مسلسل «13 سبباً» على شبكة «نتفليكس» في موسمه الأخير.

وأكدت «نتفليكس» أن الموسم النهائي سيعرض في الخامس من يونيو المقبل.

ويتناول المسلسل الذي تدور أحداثه في مدرسة ثانوية قضايا حساسة مثل التنمر والاعتداء الجنسي وانتحار المراهقين وأحياناً بأسلوب صادم.

ويخشى المنتقدون أن المسلسل قد يؤدي إلى تقليد المراهقين لعمليات الانتحار المجسدة بشكل واضح في المسلسل وإنهاء حياتهم.

وكان خبراء الصحة العقلية قد أشاروا إلى زيادة 28% في معدل الانتحار في الولايات المتحدة بعد بث المسلسل في 2017. ولذا حذف صانعو العمل جزءاً ذا صلة بالموسم الأول، والآن ينشرون تحذيرات للمشاهدين.

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