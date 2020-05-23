إفطارات جماعية تتسببت في مضاعفة إصابات "كورونا" في محافظة مصرية

المصدر: متابعة الامارات اليوم

شهدت محافظ دمياط المصرية قفزة ملحوظة في عدد الاصابات بفيروس كورونا"، وقال وكيل وزارة الصحة في دمياط محمود طلحة، إن الأسبوع الماضي شهد تضاعفا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في المحافظة المصرية، بسبب تنظيم موائد الإفطار الجماعي، وعدم الامتثال للقرارات الصحية. بحسب "المصري اليوم".

وأضاف المسؤول أنهم تفاجأوا بارتفاع المصابين بالوباء بشكل كبير، رغم أن أعدادهم كانت في دمياط كانت مستقرة، ولا تتعدى حالتين أو ثلاث حالات على الأكثر، بسبب تنظيم إفطار جماعي، بينهم ممرضة.

وأكد المسؤول المصري أن أعداد المصابين في المحافظة تخطى الإجمالي 380 حالة، وتخطت حالات التعافي 230 حالة، بينما تم تسجيل 40 حالة وفاة، منذ بداية انتشار الفيروس بالمحافظة في مارس الماضي.

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