بالفيديو..كلب "روبوت" يرعي الأغنام ويحمي المحاصيل في نيوزلندا

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

نشرت شركة روكوس المتخصصة في الروبوتات، ومقرها في نيوزيلندا، مقطع فيديو لروبوت شركة بوسطن ديناميكس الشبيه بالكلاب، وهو يساعد المزارعين في رعي الأغنام، وحماية الارض المحاصيل، وسد العجز في العمالة اللازمة.

وأعلنت الشركة أنها عقدت شراكة مع بوسطن ديناميكس لدراسة كيفية استخدام الكلب الروبوتي للأخيرة للخدمة في المزارع.

و نقل "مرصد المستقبل" التابع لمؤسسة دبي للمستقبل عن الرئيس التنفيذي لشركة روكوس، ديفيد إنغز، قوله «يريد عملاؤنا إلى تعزيز القوى العاملة البشرية وأتمتة العمليات المملة أو التي تتضمن أعمالًا شاقة أو خطرة».

وتسعى الشركة من خلال استخدام الروبوت الشبيه بالكلب سبوت في الأعمال الزراعية إلى الحصول على المعلومات اللحظية التي يسجلها وهو يتنقل ويتفحص البيئات الوعرة. وبهذا يتمكن المزارعون من معرفة حالة المحاصيل دون الحاجة إلى الخروج وتفقدها بأنفسهم.

وبإمكان أي شخص التحكم بهذا الروبوت عن بعد حتى إن تطلب ذلك الاستعانة بعمالة خارجية تعيش في بلد آخر.

ومنذ أن عرضت شركة بوسطن ديناميكس كلبها الروبوتي للبيع في العام الماضي، وجد الناس له عددًا كبيرًا من الاستخدامات بدءًا من استخدام حاسوب آيباد لتحويله إلى بديل للطبيب وصولًا إلى جعله يرقص ويعرض حركاته على تطبيق "تيك توك".

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