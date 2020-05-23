طارق المنهالي يطلق «خايف عليك»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أطلق الفنان الإماراتي طارق المنهالي أغنية جديدة بمناسبة عيد الفطر المبارك بعنوان «خايف عليك»، وهي من كلمات الشاعر محمد سعد الحربي، وألحان عبدالله قحم، وتوزيع فادي الساري، وتصوير وإخراج حسام الشيخ.

ويعتبر هذا ثاني تعاون له مع الملحن عبدالله قحم، بعد أغنية «يا غايبة».

وتم تصوير العمل عن بُعد بأسلوب ومهنية تواكب الوضع والظروف الاستثنائية الحالية، ونفذ مع الفرقة الموسيقية بطريقة متقنة، ما اعتبره طارق المنهالي دليلاً على أنه «لا شيء مستحيلاً، وأن الفن قادر على أن يجمع الشعوب رغم تباعدها»، موجهاً التهاني للجميع بمناسبة عيد الفطر السعيد، وأوصى الجمهور باتباع الأوامر والتعليمات بالبقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم.

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