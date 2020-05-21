في مومباي : 115 ولادة لأمهات مصابات ب"كورونا"

المصدر: متابعة الامارات اليوم

ولد أكثر من 115 طفل في صحة جيدة لأمهات مصابات بفيروس كورونا المستجد في أحد مستشفيات مدينة مومباي غربي الهند.

وقال أطباء إن ثلاثة من أصل 115 طفلاً وُلدوا لأمهات مصابات بالفيروس، أظهرو نتائج عدوى إيجابية في بادئ الأمر، إلا أن فحصا ثانيا لهم لم يؤكد التقاطهم الفيروس من أمهاتهم. وتوفيت امرأتان في المستشفى، من بينهما واحدة توفيت قبل ولادة طفلها.بحسب هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي".

ويعالج فريق من 65 طبيباً وعشرات الممرضات هؤلاء الأمهات المصابات في جناح خاص يضم 40 سريرًا. ومع تصاعد حدة العدوى، يخطط المستشفى لإضافة 34 سريراً إضافيا للأمهات الحوامل المصابات.

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