«القاهرة الكبرى» تحيي تقليد إطلاق مدفع إفطار رمضان

المصدر: القاهرة - رويترز

لأول مرة منذ سنوات، سمحت مصر لمواطنيها بأن يتجمعوا قبل الإفطار لمشاهدة تقليد تاريخي خاص بإطلاق مدفع الإفطار عند غروب الشمس.

ففي هذا التقليد يُستخدم مدفع تاريخي موجود أصلاً داخل قلعة القاهرة، التي تعرف باسم قلعة صلاح الدين.

وفي شهر رمضان الحالي نُقل المدفع إلى ميدان النهضة في الجيزة بالقاهرة الكبرى، حيث تتجمع أُسر يومياً مع أطفالها لمشاهدة قطعة المدفعية الثقيلة تطلق قذيفة عندما يحين إفطار المغرب.

وشعر المواطنون، الذين اعتادوا سماع صوت مدفع الإفطار، بحماس لمشاهدة هذا «التقليد الجميل» الذي أُعيد في مثل هذه الأوقات الصعبة الخاصة بإجراءات العزل العام المتصلة بفيروس كورونا.

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