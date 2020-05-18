16 موهبة إماراتية تلفت الأنظار على شاشة «سما دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف المسلسل الإماراتي «بنت صوغان» عن مواهب إماراتية واعدة، نجحت في لفت الأنظار خلال مشاركتها في العمل الذي عرض منذ بداية شهر رمضان على قناة سما دبي.

ونجح المسلسل التراثي «بنت صوغان»، وهو من إنتاج قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، في تقديم 16 من المواهب الإماراتية الواعدة التي وقفت باقتدار إلى جانب نخبة من نجوم الكوميديا الإماراتية يتقدمهم أحمد الجسمي، علي التميمي، سعيد سالم، رزيقة طارش، جمعة علي، منصور الفيلي، بلال عبدالله، أمل محمد، ونيفين ماضي، لتجسيد إحدى حكايات الزمن الجميل، والأجواء البسيطة في قرية منسية قبل مرحلة اكتشاف النفط.

واستطاعت المواهب الجديدة ترك انطباع جيد في إطلالتها الكوميدية في المسلسل، ما يفتح أمامها الباب في السنوات المقبلة لتقديم أدوار جديدة ذات مساحات درامية أكثر اتساعاً.

والمواهب المشاركة في المسلسل: خلف الأحبابي، عيسى كايد، محمد الكعبي، عبدالله بوهاجوس، خليفة السعدي، عادل خميس، علي مانع، طارق الغفري، عبدالرحمن الزيدي، والطفل خليفة، فيما تم إسناد الأدوار النسائية إلى الممثلات: هيفاء العلي، فاطمة البنداري، مواري عبدالله، رحاب العطار، زينب القنيدلي، ورشا العبيدي. وأعلنت قناة سما دبي أن مسلسل «بنت صوغان» حظي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات القناة الرقمية، بعدد مشاهدات محتمل وصل حتى منتصف شهر رمضان المبارك إلى أكثر من 37.56 مليون مشاهدة، وهو رقم قياسي يشير إلى النجاح الجماهيري الذي حققه العمل التراثي الكوميدي. وأشارت القناة إلى أن عدد التغريدات والمنشورات الرقمية الخاصة بالمسلسل تجاوز 285 ألف تغريدة ومنشور رقمي.

كما حقق العمل أرقاماً كبيرة على منصة «أوان» تجاوز خلال النصف الأول من رمضان 125 ألف مشاهدة رقمية، ووصل عدد المشاركات في تحدي المسلسلات الرمضانية الذي أطلقته منصة «أوان» الرقمية على شبكة «تيك توك» ما يزيد على 780 ألف مشاركة خلال النصف الأول من رمضان أيضاً.

الأسماء الجديدة وقفت باقتدار إلى جانب نخبة من نجوم الكوميديا الإماراتية.

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مليون مشاهدة محتملة للعمل، و780 ألف مشاركة على «تيك توك».

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