بسبب "كورونا".. متلازمة مرضية نادرة تصيب الأطفال

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أصيب عشرات الأطفال في بريطانيا والولايات المتحدة بمرض إلتهابي نادر له علاقة بفيروس كورونا. ويسبب هذا المرض مضاعفات خطيرة في عدد قليل من الأطفال، يحتاج بعضهم جراءها الخضوع للعناية المركزة.

وحتى الآن أصيب نحو 100 طفل بهذا المرض إلى الآن في بريطانيا، وتشير دراسات إلى أن نفس المرض قد أصاب أطفالا في عدد من الدول الأوروبية الأخرى. بحسب هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي"، ومن المرجح أن سبب نشوء هذا المرض هو رد مناعي متأخر للإصابة بفيروس كورونا، وهو يشبه مرض "كاواساكي" إلى حد بعيد. وحذرت منظمات صحية من الام بعد أن مرض 8 أطفال في لندن، منهم طفل في الـ 14 توفي لاحقا.

وأظهر كل الأطفال المصابين أعراضا متشابهة عندما أدخلوا إلى مستشفى إيفيلينا لندن للأطفال، منها ارتفاع درجة الحرارة وطفح وإحمرار العينين وانتفاخات وألم يشمل شتى أرجاء الجسم. ولم يعان معظم الأطفال الذين أدخلوا المستشفى من مشاكل جدية في الرئتين أو مشاكل تنفسية، رغم أن سبعة منهم أخضعوا للتنفس الإصطناعي للتغلب على أي مشاكل محتملة في الجهاز الدوري والتنفسي.

ويصف الأطباء هذا المرض بأنه "ظاهرة جديدة" تشبه إلى حد بعيد متلازمة الصدمة المرتبطة بمرض كاواساكي، وهي حالة نادرة تصيب الأطفال دون سن الخامسة بشكل رئيسي. وتشمل أعراض هذه المتلازمة تورم الغدد في الرقبة وتيبس وتكسر الشفتين.

وقالت الدكتورة ليز ويتيكر، المحاضرة في أمراض الأطفال المعدية والمناعة في جامعة إمبريال كوليج في لندن، إن كون هذه المتلازمة تنتشر وسط انتشار وباء كورونا يشير إلى أن ثمة علاقة بين الحالتين.

وقالت "بلغ انتشار مرض كوفيد قمته، وبعد 3 أو 4 أسابيع بدأنا نرى ارتفاع عدد الإصابات بهذه الظاهرة الجديدة مما يقودنا إلى الاستنتاج بأنها ظاهرة تقع بعد الإصابة بالفيروس".

وقال الأستاذ راسل فاينر، رئيس الكلية الملكية لطب وصحة الأطفال، إن معظم الأطفال الذين أصيبوا بهذه الحالة استجابوا للعلاج وهم يتماثلون للشفاء وبدأوا بالعودة إلى منازلهم. وقال إن هذه المتلازمة "نادرة جدا".

ويبدو أن الأطفال المصابين بهذه الظاهرة يبدأون بالمعاناة منها بعد أسابيع (إلى حد 6 أسابيع) بعد إصابتهم بالفيروس، مما يفسر سبب ظهورها بعد عدة أسابيع من بلوغ حالات الإصابة بالفيروس في المجتمع أوجها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news