متحف يوثّق أزمة «كورونا»: لنروي لأحفادنا ما حدث

المصدر: فيينا - أ.ف.ب

قال متحف تاريخ المدينة في العاصمة النمساوية فيينا، أول من أمس، إن دعوته السكان إلى تقديم صور لأشياء تستخدم يومياً لتوثيق جائحة «كورونا» للأجيال المقبلة، لقيت تجاوباً كبيراً حتى الآن.

وأوضحت الناطقة باسم المتحف كونستانزا شيفر، أن الإدارة تلقت نحو 1800 صورة لأقنعة ولافتات وغيرها من الأشياء منذ أن أطلق متحف فيينا دعوته في 25 مارس الماضي.

وأضافت شيفر لـ«وكالة فرانس برس»: «نريد أن يكون هناك طريقة نروي من خلالها لأطفالنا وأحفادنا ما حدث في فيينا، لأن هذه لحظة مهمة جداً بالنسبة إلينا جميعاً».

وتابعت «علينا أن ندعو إلى ذلك الآن.. الكثير من المشروعات التي ظهرت في بداية الأزمة، مثل المبادرات التي أطلقت لمساعدة سكان الأحياء، لم تعد موجودة».

ونشرت نحو 200 صورة تلقاها المتحف على موقعه الإلكتروني.

وذكرت شيفر أن المتحف سيستمر في قبول الصور «طالما أن الوباء موجود»، كما بدأت متاحف أخرى في النمسا وألمانيا مبادرات مماثلة.

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