شخصيات «حرب النجوم» تفرض العزل في قرى فلبينية

المصدر: مانيلا - رويترز

خرج مسؤولون محليون في الفلبين، أول من أمس، وهم يرتدون ملابس شخصيات سلسلة أفلام «حرب النجوم»، ليفرضوا تطبيق تدابير العزل الصحي الصارمة، في الوقت الذي وزعوا فيه، أيضاً، مساعدات إغاثة. ولفت الزعماء الشبان، الذين كانوا يرتدون تلك الأزياء، انتباه سكان القرى على أطراف مانيلا، والذين تم لفت نظرهم، حينئذ، إلى ضرورة البقاء في منازلهم.

وقال موريل بالداجو، وهو مسؤول منتخب كان يرتدي زي إحدى شخصيات فيلم «حرب النجوم»: «وبخنا السكان الذين لايزالون يخرجون دون تصاريح العزل الصحي اللازمة، ومن لا يضعون كمامات. وتأكدنا من اتباع الإرشادات الحكومية بشكل ملائم». وأضاف أن السكان قابلوا ملابسه بالابتسامات، كما أن ذلك خفف - إلى حد ما - أيضاً عن القرويين الضغوط الناجمة عن تفشي الفيروس.

ويشتهر الرابع من مايو، أيضاً، بأنه يوم «حرب النجوم»، ويحتفل به هواة تلك السلسلة الشهيرة من الأفلام في مختلف أنحاء العالم.

وركب موظفون حكوميون، أيضاً، مراكب خشبية صغيرة، لتوزيع عبوات تحتوى على أرز وسلع معلبة في حي ساحلي قريب.

وأظهرت إحصاءات حكومية أن الفلبين سجلت 9485 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و623 حالة وفاة حتى أول من أمس. وتفرض الفلبين تدابير حجر صحي صارمة على العاصمة مانيلا، والمدن الرئيسة، حتى منتصف مايو الجاري.

القرويون قابلوا مرتدي ملابس السلسلة الشهيرة بالابتسامات.

المسؤولون وزعوا، أيضاً، مساعدات إغاثة على السكان.

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