فيتنام تشجع النساء: أنجبن الطفل الثاني قبل سن الـ 35

المصدر: هانوي - د.ب.أ

دعا رئيس الوزراء الفيتنامي، نجوين شوان فوك، الشباب إلى الزواج قبل الوصول إلى سن الـ30، وبدء إنجاب الأطفال، وسط قلق المسؤولين إزاء انخفاض معدلات الخصوبة في بعض أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أنه وفقاً لقرار نشر عبر موقع الحكومة على الإنترنت، وجّه فوك السلطات المحلية إلى توفير استشاريين للزواج.

وشجع رئيس الوزراء النساء على إنجاب طفل ثانٍ قبل الوصول إلى سن 35 من العمر. وتريد الحكومة أن يهتم الأزواج الشباب بمسألة تقدم المجتمع في العمر.

ويمثل الفيتناميون بين سن 15 و64 عاماً 68% من السكان، وفقاً لمنشور على موقع وزارة التخطيط والاستثمار، في ديسمبر الماضي، بينما الفئة العمرية من 65 عاماً فأكثر هي الأسرع نمواً، ومثلت هذه الفئة العمرية 7.7% من السكان العام الماضي، مقابل 6.4% في عام 2009، وفقاً لتعداد السكان لعام 2019.

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