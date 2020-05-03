شوربة الخضار والدجاج والمعكرونة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

في شهر رمضان، تحار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة الإفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج فيه ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية، منى قبوري، تشارك قراء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية.

منى قبوري استطاعت، خلال السنوات الماضية، فرض حضورها كواحدة من أبرز المدوِّنات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.

بعد صوم يوم طويل، علينا أن نبدأ الإفطار بتناول طبق الحساء الساخن، حيث انه يحفز الجهاز الهضمي ليستعد لهضم بقية الأكلات التي على المائدة، كما أن الشوربة تحتوي على الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى الضرورية.

تحتوي الخضراوات على الفيتامينات والمعادن المهمة لتقوية مناعة الجسم، والدجاج يحتوي على بروتينات مهمة تسهم في تعديل المزاج والشعور بالسعادة.

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