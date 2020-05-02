فرقة «كوين» تدعم الأبطال الجدد بـ «يو آر ذي تشامبينز»

المصدر: لندن ■أ.ف.ب

طرحت فرقة «كوين» البريطانية الشهيرة، أمس، نسخة جديدة من أغنيتها الأشهر «وي آر ذي تشامبينز» مع غناء آدم لامبرت، في عمل يعود ريعه لدعم الطواقم الطبية المشاركة في جهود مكافحة وباء «كوفيد-19» في العالم.

وأُرفقت الأغنية، التي أعيدت تسميتها «يو آر ذي تشامبينز» تحية إلى أفراد الطواقم الطبية، مع نسخة مصورة تُظهر أطباء يكافحون ضد فيروس كورونا المستجد حول العالم.

ويعود ريع الأغنية إلى صندوق التضامن ضد «كوفيد-19» التابع لمنظمة الصحة العالمية التي تقدم بزات طبية وتجهيزات للكشف عن الإصابة بالفيروس، وتدريبات للمعالجين المنخرطين في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء.

وقال عازف الغيتار براين ماي في بيان: «كما الحال مع أهلنا وأجدادنا وأسلافنا الذين قاتلوا من أجلنا خلال حربين عالميتين، هؤلاء المقاتلون في الصفوف الأمامية هم أبطالنا الجدد».

وأوضح عازف الدرامز روجر تايلور، وهو والد طبيبة في لندن: «أنا كأب لابنة في الصفوف الأمامية أعي تماماً العمل الحيوي الذي ينجزونه يومياً لإنقاذنا وتخليص مجتمعنا».

وسُجلت الأغنية الأصلية سنة 1977 واستحالت نشيداً حقيقياً، خصوصاً في مباريات كرة القدم. أما في النسخة الجديدة فشارك براين ماي وروجر تايلور عزفاً من لندن، كلٌّ على حدة، فيما وضع آدم لامبرت الذي تعرف اليه العالم سنة 2009، بعد مشاركته في «أميركان آيدول»، صوته من لوس أنجلوس.

وأرغم الوباء فرقة «كوين» وآدم لامبرت على إرجاء جولتها المشتركة المؤلفة من 27 حفلة في بريطانيا وأوروبا إلى العام المقبل.

الأغنية الأصلية سُجلت عام 1977 واستحالت نشيداً حقيقياً.

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