هاريسون فورد يرتكب خطأً «قاتلاً» جديداً في مجال الطيران

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

فُتح تحقيق لمعرفة ظروف عبور الممثل الأميركي هاريسون فورد بطائرته لمدرج هبوط في كاليفورنيا في وقت كانت تهم فيه طائرة أخرى بالإقلاع، على ما أفادت السلطات. وسبق للممثل، البالغ 77 عاماً والمعروف بأدوار مثل «إنديانا جونز» وهان سولو في «ستار وورز»، أن كانت له مغامرات كهذه في مجال الطيران.

وسجل الخطأ «القاتل» في مطار بمنطقة لوس أنجلوس ولم يؤدّ إلى ضحايا أو أضرار. وقد يكون هاريسون فورد لم يسمع جيداً أو أساء فهم تعليمات برج المراقبة.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية إنها تجري تحقيقاً، وأوضحت «نجري تحقيقاً حول حادث عبر خلاله قائد طائرة (أفيات هاسكي) مدرج الهبوط، في حين أن طائرة أخرى كانت تستعد لتمرين (تاتش أند غو)».

و«أفيات هاسكي» هي طائرة صغيرة بمقعدين تعمل بمروحيات. أما تمرين «تاتش اند غو» فيقوم على الهبوط بالطائرة والاقلاع مجدداً على الفور.

وقال الممثل في تسجيل صوتي لما حصل: »عذراً سيدي، لقد فهمت العكس. أنا آسف جداً».

وكانت مسافة 1.3 كيلومتر تفصل بين الطائرتين عندها. وقال ناطق باسم الممثل لوكالة فرانس برس: «لم يكن ثمة خطر لحصول اصطدام». في عام 2017 أفلت هاريسون فورد من عقوبة بعد حادث وقع في مطار آخر في جنوب كاليفورنيا.

وكان قد حط خطأً بطائرته على مدرج تسلكه الطائرات للسير فقط وليس على مدرج الهبوط. وقد مر خلال ذلك فوق طائرة بوينغ 737 تنقل 110 ركاب وطاقماً من ستة أفراد.

وقبل سنتين على ذلك في عام 2015 قام بعملية هبوط اضطرارية مع طائرة عائدة إلى الحرب العالمية الثانية بسبب عطل في المحرك، وقد اصطدمت الطائرة بشجرة وتحطمت على مضمار غولف.

وقد أصيب الممثل بكسور عدة جراء هذا الحادث.

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