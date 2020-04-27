"الصحة العالمية" : حذرنا العالم من "كورونا" منذ يناير ولم يستجب أحد

المصدر: جنيف-أ ف ب

اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية اليوم انه "كان على العالم الاستماع" الى المنظمة التي حذرت من فيروس كورونا المستجد منذ يناير الماضي، مشددا على ان السلطات الصحية العالمية لا يمكنها اجبار الدول على تنفيذ توصياتها.

وقال تيدروس ادانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي في جنيف "كان على العالم الاستماع بانتباه الى منظمة الصحة العالمية لان حال الطوارئ العالمية اعلنت في 30 يناير"، مع تسجيل 82 اصابة بالفيروس خارج الصين ولكن بدون احصاء وفيات.

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