بالصور..مع تخفيف تدابير الحجر .. طوابير أمام محلات الحلاقة في سويسرا

المصدر: جنيف-أ ف ب

انهمك الحلّاقون اليوم في سويسرا بتصفيف شعر زبائنهم الأشعث مع بدء تخفيف القيود التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وسُمح بإجراء العمليات الجراحية ولأطباء الأسنان ودور الحضانة ومصففي الشعر ومراكز التجميل والتدليك بإعادة فتح أبوابهم. كما سمح بإعادة فتح متاجر بيع الخردة والأزهار ومعدات الحدائق.

وفي جنيف، بدأ مصففو الشعر يومهم في وقت مبكر لاستقبال العدد الكبير من الزبائن.

وفي صالون "أنيتا كوافور"، باشرت أنيتا أيما التي ارتدت كمامة خلف درع بلاستيكي للوجه يوم عمل طويلا امتلأ بمواعيد تستمر 12 ساعة. وعند المدخل، كتب على لافتة وضعت أمام عبوة معقّم "يرجى تعقيم اليدين ووضع قناع واق. شكرا". وأضافت "أنا سعيدة للغاية بعودتنا إلى العمل. إذا لم نعمل يموت كل شيء".

وقال أحد زبائنها ويدعى سيرغي أوستروفسكي "رائعّ أنا سعيد جدا!" بينما وضع يديه على شعره المقصوص للتو.

وقال استاذ الموسيقى البالغ 44 عاما "آخر يوم قبل الإغلاق، لم أتمكن من المجيء. وسارعت لحجز موعد بعد لحظة من سماعي أنهم سيفتحون أبوابهم من جديد".

وفي فرع قريب لصالون "مودز" للشعر، بدا الموظفون منشغلين ولم يتوقف الهاتف عن الرنين بينما سجّلوا على عجل المواعيد لتمتلئ الحجوزات لأسابيع مقبلة.

وقالت مصففة الشعر إنيس "لدينا عمل كثير. مستوى الانشغال أعلى من المعتاد بالنسبة ليوم الاثنين. كان الزبائن هنا منذ فتحنا". وأضافت "نحترم جميع القواعد: متران بين زبون وآخر ومعقّمات. نعقّم الكرسي بعد كل زبون". وترك كرسي فارغ بين كل مقعدين التزاما بالتباعد الاجتماعي.

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