الصين تستكشف المريخ بـ«أسئلة للسماء»

المصدر: بكين ■رويترز

أعلنت وكالة الفضاء الصينية، أمس، اسم أولى بعثاتها لاستكشاف المريخ تزامناً مع يوم الفضاء السنوي في الصين، والذكرى الـ50 لإطلاق بكين أول أقمارها الاصطناعية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا)، نقلاً عن الإدارة الوطنية للفضاء، أن بعثة المريخ تحمل اسم «تيانون-1». ومن المنتظر إطلاق البعثة غير المأهولة للمريخ هذا العام.

واسم «تيانون» أو «أسئلة للسماء» مستوحى من قصيدة كتبها الشاعر الصيني تشو يوان الذي عاش قبل 2000 عام. وتطرح القصيدة أسئلة عن النجوم والأجرام السماوية.

وصرحت إدارة الفضاء بأن بعثات استكشاف المريخ المقبلة ستحمل اسم «تيانون» للدلالة على المساعي العلمية للبلاد في الفضاء.

يشار إلى أن الصين أطلقت بنجاح أول قمر اصطناعي في 1970.