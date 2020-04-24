أعمال درامية مصرية تتجاوز «كورونا» وتصل إلى شاشة العرض

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

بعد جدل كبير وصراعات ومشكلات واستبعادات تحددت الخريطة الرمضانية النهائية المصرية، واستقرت على عدد من المسلسلات التي تتنوع بين الكوميديا والدراما والرومانسية والاكشن والتشويق والخيال العلمي. ورغم المشكلات التي تعرضت لها الاعمال الفنية، بسبب جائحة فيروس «كورونا»، ما تسبب في عراقيل كثيرة، الا أن عدداً كبيراً أفلح في الوصول إلى مرحلة العرض، ووضع نفسه على خارطة المنافسة الرمضانية.

وتشمل القائمة النهائية للأعمال الدرامية المصرية التي تاكد عرضها في رمضان، مسلسل الفنانة الشابة ياسمين صبري «فرصة تانية» والذي يعتبر ثانية بطولاتها المطلقة، ويشاركها البطولة أحمد مجدي ودياب وايتن عامر، والمسلسل اخراج مرقص عادل.

ويدخل مسلسل النجمة ياسمين عبدالعزيز «ونحب تاني ليه» المنافسة بالشراكة مع شريف منير وكريم فهمي، ويدور حول زوجة شابة تنفصل عن زوجها وتقع في حب شاب اخر، لكن تحدث لها الكثير من المشكلات، والمسلسل اخراج مصطفى فكري وتأليف عمرو محمود ياسين. كما يشارك بالسباق الرمضاني النهائي مسلسل «ليالينا٨٠» للنجمة غادة عادل، واياد نصار، وخالد الصاوي، وصابرين، ويدور العمل في فترة الثمانينات حول بعض المشكلات الاجتماعية والإنسانية.

أما النجمة يسرا فحجزت مكانها من العرض الرمضاني بمسلسل «خيانة عهد» مع جومانا مراد، وحلا شيحة وعبير صبري. والعمل من تأليف احمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، ويدور المسلسل في اطار من الغموض والاثارة والتشويق.

النجمة نيللي كريم تنافس مع اسر ياسين في الخارطة الرمضانية بمسلسل «100وش»، والمسلسل من إخراج كاملة أبوزكري. وتدور الاحداث حول شبكة نصابين يقودها شاب وفتاة. أما الفنانة الشابة دينا الشربيني فتشارك في السباق الرمضاني النهائي للمرة الثالثة على التوالي، وتنافس بمسلسل «لعبة النسيان»، ويشاركها في البطولة أحمد داوود، وانجي المقدم، وسوسن بدر، ومحمود قابيل، والمسلسل تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وتامر عشري. وثبت على خارطة العرض أيضاً مسلسل للفنانة الشابة امينة خليل بعنوان «ليه لأ»، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبوعوف، وبطولة أمينة خليل الى جانب هاني عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقي ومحمد الشرنوبي.

الفنانة زينة نجحت رغم العراقيل في الوصول بعملها «جمع سالم» إلى مرحلة العرض، ويشارك في بطولة المسلسل دلال عبدالعزيز وسلوى خطاب وملك قورة.

مسلسل «فلانتينو» للنجم الكبير عادل إمام كان من اوائل المسلسلات التي حجزت مكانها في الخريطة الدرامية النهائية، ويدور العمل حول شخصية فلانتينو صاحب المدارس الخاصة، والذي يقع في الكثير من المشكلات بسبب حبه للنساء.

كوميديا

على صعيد الكوميديا استطاعت بعض الأعمال تجاوز العقبات، ومن هذه الأعمال، مسلسل «رجالة البيت» بطولة أحمد فهمي، وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، ومن اخراج أحمد الجندي، ويدور في حلقات متصلة منفصلة. وينافس مصطفى خاطر وعلي ربيع بالمسلسل الكوميدي «عمرو دياب»، ويدور العمل في اطار كوميدي حول شابين يعملان في جمع القمامة ويواجهان الكثير من المشكلات من أجل تحقيق احلامهما بالثراء، أما مسلسل «اللعبة» لهشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، فاستطاع بشق الأنفس الوصول الى مرحلة العرض في رمضان.

النجم الكوميدي محمد عبدالرحمن في الماراثون الرمضاني بمسلسل «الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق»، ويشاركه في البطولة محمد سلام، والمسلسل يدور في 15 حلقة، وسيعرض للممثل حمدي الميرغني المسلسل الكوميدي «اتنين في الصندوق»، ويشاركه البطولة الفنان الكوميدي أوس أوس.

أما النجم الكوميدي الكبير سمير غانم فسيشارك بمسلسل رمضاني، وهو «ولاد امبابة»، ويجمع هذا العمل بين عدد كبير جداً من المطربين الشعبيين، مثل سعد الصغير وأحمد شيبه.

مسلسل «سكر زيادة» بطولة نبيلة عبيد ونادية الجندي وهالة فاخر وسميحة أيوب وبيومي فؤاد حجز مقعده في سوق المنافسة، والعمل من اخراج وائل احسان. ومن المسلسلات التي حجزت موقعها في رمضان مسلسل «الاختيار»، الذي يلعب بطولته أمير كرارة واحمد العوضي ودينا فؤاد، ومن اخراج بيتر ميمي، والمسلسل يروي قصة بطولة شهيد الصاعقة المصرية أحمد المنسي.

«أكشن»

يشارك أيضاً في الخريطة الرمضانية وفي إطار من الاكشن والتشويق مسلسل «شاهد عيان» لحسن الرداد وبسمة وهنا شيحة، ومحمد لطفي ووليد فواز، والمسلسل من تأليف أحمد مجدي وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، كما حجز مسلسل «النهاية» ليوسف الشريف مكانه في الخريطة الرمضانية، ويدور العمل في اطار خيالي عام 2120 حول الحرب الالكترونية والصراعات الكبرى، والعمل يشارك في بطولته عمرو عبدالجليل وناهد السباعي واحمد وفيق وإخراج ياسر سامي. وينافس بالخارطة النهائية الرمضانية مسلسل البرنس لمحمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا ومحمد علاء ونور اللبنانية، والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامي، ويدور حول صراع اشقاء مع أخيهم غير الشقيق «رمضان البرنس». وفي سياق أعمال «الاكشن» يحضر مسلسل «الفتوة»، لياسر جلال ومي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني، والمسلسل يتناول فترة زمنية هي عام 1900.

ويشارك النجم خالد النبوي في السباق الرمضاني النهائي بمسلسل «لما كنا صغيرين» مع محمود حميدة وريهام حجاج ونبيل عيسى وكريم قاسم ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

- جدل كبير ومشكلات عدة هددت باستبعاد أعمال كثيرة من دائرة المنافسة الرمضانية.

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