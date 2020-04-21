بين الطاعون والإنفلونزا وكورونا.. كيف واجه العالم الأوبئة عبر التاريخ

المصدر: برلين■د.ب.أ

في البداية، وصل مرض مُعدٍ نقله مسافرون من آسيا إلى فينيسيا في إيطاليا. وبعد فترة وجيزة، فرض القادة حجراً صحياً، وأوقفوا تدفق التجار والمسافرين.

قد يبدو ذلك مشهداً من الفترة التي نعيشها حالياً، في ظل تفشي وباء كورونا المستجد، لكنه في واقع الأمر مجرد استرجاع لأحداث انتشار مرض الطاعون في القرن الرابع عشر. فهناك عدد قليل من الأمراض الأخرى، التي أدت إلى إصابة الناس بالخوف والهلع، بقدر ما تسبب فيه الطاعون (الذي عُرف أيضاً بالموت الأسود)، والذي أودى بحياة عشرات الملايين من البشر في أوروبا.

يقول المؤرخ الطبي كارل هاينز ليفين: «تحتم علينا التصدي لخطر الأوبئة، مراراً، على مر التاريخ».

ويوضح ليفين، الأستاذ بجامعة إيرلانجن نورمبرغ الألمانية، أنه قد يكون من غير الممكن، من الناحية العلمية، مقارنة الطاعون، الذي يسببه نوع من البكتيريا، بفيروس كورونا الذي يجتاح العالم حالياً، لكن التاريخ يقدم العديد من الأمثلة عن كيفية تعامل المجتمعات مع الأوبئة.

لقد كانت مكافحة الطاعون إحدى نقاط البداية بالنسبة لأوروبا، من أجل تطوير أنظمة رعاية الصحة العامة. ويقول ليفين: إنه في عام 1347، لم تتحرك المدن الساحلية على البحر المتوسط، ​​عندما جلبت سفن من الشرق الطاعون، ما أدى إلى تسجيل معدلات وفاة راوحت نسبتها بين 30 و40%.

وفي حالات وباء لاحقة، قامت مدن، مثل: فلورنسا، وفينيسيا، ومرسيليا، باتخاذ إجراءات احترازية، حيث احتجزت البضائع والمسافرين في جزر قريبة. وقد اختلفت فترات الاحتجاز، لكنها كانت عادة تستمر لمدة 40 يوماً.

وتنحدر في الأصل كلمة «كوارانتين» باللغة الإنجليزية (الحجر الصحي) من كلمة «40» باللغة الفرنسية.

وحرصت السلطات على غلق البيوت، وكان يتم نقل المرضى إلى المستشفيات المخصصة لعلاج حالات الطاعون.

ويقول ليفين: «كان ذلك، أيضاً، نوعاً من حظر التجول الذي يفرض اليوم، حيث بقي الناس داخل منازلهم، وأصيبت الحياة العامة بالشلل، رغم اختلاف الظروف». وشعر الناس بالإحباط، وسط القيود المشددة التي فرضت على الكنيسة والاقتصاد.

كما شهدت الأزمة مساعدة الناس لبعضهم بعضاً.

وقام رئيس أساقفة ميلانو، كارلو بوروميو، خلال موجة أخرى من تفشي الطاعون في القرن السادس عشر، بدعوة المرضى والمواطنين الموجودين قيد الحجر الصحي إلى مشاهدة مراسم القداس من نوافذ منازلهم.

ويقول ليفين: «نرى، اليوم، صوراً من إيطاليا يظهر فيها مواطنون يرددون الأغاني من شرفات منازلهم». كما قدم الناس العون إلى بعضهم بعضاً، عندما تفشت الكوليرا في هامبورغ بألمانيا عام 1892. ويقول فيليب أوستن، مدير متحف التاريخ الطبي بالمدينة: «شكل المواطنون لجاناً، وأداروا خدمات الرعاية الصحية بأنفسهم»، مشيراً إلى أنهم نظموا مجموعات للقيام بأعمال التطهير، وتوزيع مياه الشرب بعد غليها.

وارتبطت الأوبئة في الماضي، أيضاً، بانتشار شائعات ونظريات المؤامرة. ويقول المؤرخون إن التعليم والشفافية مهمان جداً في مثل هذه الأوقات.

كما استخلصوا دروساً من الإنفلونزا الإسبانية، التي أفادت التقديرات بأنها أدت إلى وفاة ما يراوح بين 25 و50 مليون شخص في مارس عام 1918. ويقول المؤرخ الطبي، فولكر رولكه، الأستاذ بكلية الطب في جامعة جيسن الألمانية، في إشارة إلى ذلك الوقت من الأزمة، إن «الاستهانة أو التجاهل وإنكار خطر الوباء مشكلة».

وأظهرت تقارير أنه عندما تفشت الإنفلونزا في أميركا، تجاهلت السلطات الخطر في بداية الأمر. ويقول رولكه: «لم تتحرك السلطات إلا بعد مرور شهرين أو ثلاثة، عندما تأثر عدد أكبر من المواطنين»، مضيفاً أن ذلك لم يمنعهم من إرسال جنود أميركيين إلى أوروبا.

من ناحية أخرى، يقول نيكولاي هانيج، وهو مؤرخ بمدينة ميونخ، إن المدارس أغلقت أبوابها في مدينة سانت لويس الأميركية، وتم عزل المواطنين. وأثبتت دراسة أميركية، في وقت لاحق، أنه في الوقت الذي شهدت فيه المدينة، التي يمر بها نهر المسيسيبي، ارتفاعاً بطيئاً في عدد الإصابات، سجلت مدينة فيلادلفيا - التي كانت تقام بها مسيرات عامة حتى عندما أصبح المواطنون يشعرون بأن الحال ليست على ما يرام - ارتفاعاً سريعاً في أعداد الحالات المصابة.

التدابير مُجرَّبة

يقول نيكولاي هانيج، وهو مؤرخ بمدينة ميونخ، إن المدارس أغلقت أبوابها في مدينة سانت لويس الأميركية، وتم عزل المواطنين. وأثبتت دراسة أميركية، في وقت لاحق، أنه في الوقت الذي شهدت فيه المدينة التي يمر بها نهر المسيسيبي ارتفاعاً بطيئاً في عدد الإصابات، سجلت مدينة فيلادلفيا - التي كانت تقام بها مسيرات عامة حتى عندما أصبح المواطنون يشعرون بأن الحال ليست على ما يرام - ارتفاعاً سريعاً في أعداد الحالات المصابة.

عندما تفشت الكوليرا عام 1892.. شكَّل المواطنون الألمان لجاناً وأداروا الخدمات بأنفسهم.

أميركا تجاهلت الإنفلونزا الإسبانية في بداية الأمر، ولم تتحرك إلا بعد مرور شهرين أو ثلاثة.

الإنفلونزا الإسبانية أدت إلى وفاة 25 إلى 50 مليون شخص في مارس سنة 1918.

الإنفلونزا الإسبانية في مارس 1918 شكلت كارثة عالمية غير مسبوقة. ■أرشيفية