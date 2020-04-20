4 أطفال سوريين وأمهم ضحايا انفجار قنبلة في الأردن

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قال مكتب مفوضية اللاجئين في الأردن، إن المفوضية ستقدم الدعم اللازم لعائلة سورية توفي خمسة من أفرادها إثر انفجار بمدينة المفرق ظهر اليوم.

وأضافت المفوضية في بيان أنها «ستقدم الدعم اللازم لعائلة المتوفين وذويهم، وأنها على اتصال مباشر مع السلطات الاردنية للوقوف على آخر مجريات التحقيق في هذه الحادثة».

وأشارت في بيان إلى أنها تلقت ببالغ الحزن ما حدث في مدينة المفرق حين انفجرت «قنبلة قديمة» عندما كان أطفال من اللاجئين السورين يلعبون خارج منزلهم، ما أدى إلى مقتل أربعة منهم ووالدتهم بشكلٍ مأساوي.

وتابعت: «بعد كل الصعاب التي مرّ بها اللاجئون لإعادة بناء حياتهم في الأردن، محزن أن تنتهي حياة هؤلاء الأطفال بهذه الطريقة. قلوبنا مع ذويهم».