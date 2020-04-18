«كورونا» يتحمّل الحرارة العالية لفترات طويلة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أوضحت تجربة جديدة أجراها فريقٌ من العلماء الفرنسيين أن فيروس «كوفيد-19» يتحمل درجات الحرارة العالية لفتراتٍ طويلة. وتضمنت التجربة رفع درجة حرارة الفيروس إلى 60 درجةً مئوية لمدة ساعة كاملة، وبعد ذلك فحص العلماء الفيروس فوجدوا أن بعض سلالاته مازالت قادرة على التضاعف.

وأضاف العلماء في دراستهم، التي نشرت على موقع «بايوآرزيف»، أن قتل الفيروس يحتاج إلى رفع درجة الحرارة إلى درجة الغليان.

وبحسب «مرصد المستقبل» التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، وضع الفريق عينتين من سلالة من الفيروس مستخلصة من مصاب في برلين في ألمانيا، في أنبوبتين، احداهما تمثل بيئة نظيفة، والأخرى ملوثة ببروتينات حيوانية تحاكي التلوث الحيوي الذي يصاحب العينات المأخوذة من مسحات الفم مثلاً. ورفع الفريق درجة حرارة الأنبوبتين إلى 60 درجةً مئوية، وبعد ذلك فحصهما فوجد أن الفيروسات الموجودة في الأنبوبة النظيفة أصبحت غير نشطة، لكن بعض الفيروسات الموجودة في الأنبوبة الملوثة نجت ومازالت قادرة على التضاعف.

وشهد العالم خلال وباء كوفيد-19 زيادة في الطلب على إجراء الاختبارات لتشخيص الإصابة بالفيروس، ويسبق إجراء الاختبار إيقاف نشاط الفيروس وتتبع أغلب المختبرات بروتوكولاً يتضمن تسخين عينة الفيروس إلى 60 درجة مئوية لمدة ساعة، وتوضح نتائج التجربة الجديدة أن هذا البروتوكول غير فعال.

وذكر الباحثون أن هذا البروتوكول ربما يصلح في العينات التي تتضمن عدداً قليلاً من الفيروسات، لكنها لا تصلح مع العينات المكتظة بالفيروسات. وأضافوا أن الحل يكمن في رفع درجة حرارة العينة إلى 92 درجةً مئوية لمدة 15 دقيقةً.