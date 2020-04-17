"شبشب" داليا البحيري يثير أزمة.. هل كلامها عن العمالة اليومية محق؟

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أثارت تصريحات منسوبة للممثلة المصرية داليا البحيري، جدلا وسجلا واسع النطاق على منصات التواصل الإحتماعي، والصحف، وتجاوز السجال مصر، إلى دول عربية عدة، تنتشر فيها ظاهرة العمالة اليومية "المياومين" وهم فقراء يكسبون لقمة عيشهم يوميا.

وقالت دليا البحيري بطريقة إنفعاليه إنها "ستضرب" كل من يدافع عن العمالة اليومية "بالشبشب".

وكتبت على صفحتها الشخصية على "فيسبوك" أنها لا تقبل أن تبقى في منزلها وأن لا تجد وأهلها مكانا في المستشفيات لأن بعض الأشخاص خرجوا "للتفسح".

وأضافت البحيري، مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل: "حظر كامل يا ريس، لو سمحت أرجوك، واللي حيقولي العمالة اليومية حديله بالشبشب على بقه".

وتابع المنشور: خلينا صادقين مع نفسنا شوية كدة والنبي! واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم! غير كدة احنا رايحين في داهية. لحد دلوقتي ماشين بستر ربنا ومجهودات الدولة العظيمة اللي اتعملت في الأول، بس والله العظيم ده شعب ملوش كتالوج ده لازم يتربط في رجل السرير مش يتحبس بس".

واعتبر البعض أن التعبيرات التي استخدمت الممثلة لتوضيح موقفها حملت عبارات "مسيئة" للمصريين وللعمال الذين يكافحون يوميا أثناء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. واتفق آخرون على أن تصريحاتها قد تنم عن وجهة نظر صحيحة، لكنها عبرت عنها بطريقة "خاطئة". وجاء في تعليق: "لا يوجد فعلا أي إحساس بمعاناة العمالة اليومية التي تعاني منها.. الفنان هو من يشعر بمعاناة الآخرين لا يهاجمهم"، وطلب آخر أن تقوم بإطعام من يتسوقون ويعيشون "باليومية" ثم "اطلبي منهم أن يلتزموا في البيت".

داليا البحيري نشرت لاحقا فيديو دافعت فيه عن نفسها،مشيرة إلى أن المنشور المذكور وضعته للأصدقاء والمقربين فقط وكانت تتحدث فيه "بأريحية"، واتهمت صحفيين ضمن أصدقائها بتسريب محتوى المنشور "لاستفزاز الناس".

وأكدت في الفيديو المنشور على حسابها في أنستغرام أنها لم تهاجم العمالة اليومية، مشيرة إلى أنها شاركت في حملات لدعم هذه العمالة من قبل، وطالبت المصانع بتوفير أماكن إقامة للعمالة حتى لا يضطروا للتنقل أثناء الحظر.

وأكدت أنها لا تشعر "بالخجل" إزاء ما كتبته، وأنها أرادت فقط توصيل فكرة ضرورة تطبيق حظر كامل في أرجاء البلاد، لأن عدد كبيرا من المواطنين يقومون بالتسوق رغم الحظر الجزئي.