بالدخان والشطة الحمراء.. قرية مصرية تتخلص من خفافيشها

المصدر: متابعة الإمارت اليوم

شنت وحدة محلية لقرية القشيش المصرية، حملة للتخلص من خفافيش ظهرت في منزل غير مأهول. وظهرت الخفافيش بكثافة داخل أحد المساكن غير المأهولة، حيث جرت مطاردتها والتخلص منها وتطهير وتعقيم المنزل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد. بحسب صحف مواقع مصرية.

وأثارت الخفافيش خوف أهالي القرية، خاصة أنهم غير معتادين عليها ووتواجد بأعداد كبيرة في المنزل غير المأهول.

وعلى الفور انتقل مسؤولو الوحدة المحلية إلى المنزل المذكور، وتمت مطاردة الخفافيش بإشعال دخان مخلوط بمادة الشطة الحمراء المطحونة ووضعها بالمنزل لقتل الخفافيش.

وتمكنت الحملة من القضاء على كمية كبيرة من الخفافيش، وجرى التنبيه على صاحب المنزل بغلق جميع منافذ المنزل والاستمرار بمتابعته والاستمرار في المكافحة بهذه الطريقة للقضاء نهائيا على الخفافيش.