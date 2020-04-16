مصابة ب"كورونا"انجبت في الغيبوبة ترى ابنها للمرة الأولى

المصدر: واشنطن- أ ف ب

ضمت امرأة مصابة بكوفيد-19 في نيويورك للمرة الأولى الطفل الذي ولدته مطلع أبريل الجاري عن طريق عملية قيصرية طارئة عندما كانت تخضع لغيبوبة اصطناعية وموصولة إلى جهاز يساعدها على التنفس.

وأمضت يانيرا سوريانو (36 عاما) 11 يوما وهي موصولة عبر أنبوب إلى جهاز للمساعدة على التنفس. و نجت ب"اعجوبة" والتقت طفلها الرابع على ما روى رئيس قسم التوليد في مستشفى ساوثسايد في باي شور لوكالة فرانس برس.

وأوضح بنجامن شفارتز "لم نكن نعرف إن كانت ستنجو، فغالبية المرضى الذين يوصلون إلى جهاز التنفس يموتون".

وتحسن وضعها في غضون أيام وخرجت من المستشفى على كرسي نقال وسط تصفيق عشرات من أفراد الطاقم الصحي بكوا تأثرا. وكان في انتظارها زوجها الذي ارتدى قناعا مثلها ووضع بين يديها طفلهما والتر.

وكانت يانيرا حاملا في شهرها الثامن عندما أصيبت بالفيروس مع زوجها الذي تمكن من البقاء في المنزل. وادخلت المستشفى وحصلت على الأكسيجين إلا أن وضعها تدهور بسرعة.

وخشية من أن يعرض نقص الأكسجين الجنين للخطر قرر الأطباء اخضاعها لعملية قيصرية. لكن "الوضع تدهور بشكل كبير قبيل العملية وقد وضع لها انبوب في الرغامى ليساعدها على التنفس. وكانت في غيبوبة عند ولادة الطفل". والطفل الذي ولد قبل أوانه بفترة قصيرة، في وضع جيد. وقد نقل إلى مستشفى للأطفال في نيويورك وخرج منه مع والده الثلاثاء. واخضع الطفل لفحص لفيروس كورونا المستجد، أظهر عدم إصابته بالمرض.