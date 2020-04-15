3 صور مجهرية توثق دخول فيروس «كورونا» الخلية البشرية

المصدر: دبي■الإمارات اليوم

يدرس باحثو معهد أوسوالدو كروز كيفية مهاجمة فيروس «سارس-كوف-2» لخلايا الجسم البشري، واستطاعوا تصوير الفيروس أثناء دخوله للخلية، وأصاب الفيروس نحو مليون ونصف المليون شخص، وعزل الباحثون الفيروس من عينات من أنف وحنجرة مريض «كوفيد-19»، ووضعت العينة في طبق بتري مع خلايا السعدان الإفريقي. بحسب مرصد المستقبل، التابع لمؤسسة دبي للمستقبل.

والتقط الباحثون بوساطة مجهر إلكتروني أول صورة للفيروس أثناء مهاجمته الخلايا في البرازيل، فقد صورت فرق في أنحاء مختلفة الفيروس من قبل، وتتبع الصور الفيروس بدءاً من ارتباطه بالمستقبلات على غشاء الخلية، وحتى العدوى وتكاثره داخل الخلايا، ثم الخروج وإعادة الكرّة في خلية أخرى.