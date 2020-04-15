500 مليون مشاهدة لـ «منصور» الإماراتي على «يوتيوب»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة بداية للإعلام، المؤسسة المسؤولة عن مسلسل الرسوم المتحركة الإماراتي «منصور»، أن موقع المسلسل على قناة «يوتيوب» شهد ارتفاعاً كبيراً في عدد المشتركين، إذ تجاوز المليون مشترك، فيما بلغت المشاهدات منذ إطلاق الموقع أكثر من 500 مليون مشاهدة.

وقالت رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مريم عيد المهيري: «نتطلع دائماً لتقديم محتوى إعلامي يشكل إضافة للجمهور، وعندما يتعلق الأمر بالأجيال الصاعدة، تصبح مهمة إنتاج محتوى يلاقي هذا الإقبال أكثر صعوبة، ما يدل على نجاحنا في هذه المهمة». وأضافت «سنواصل العمل من أجل إنتاج محتوى إبداعي يتوافق مع القيم والمبادئ التي نريد أن نزرعها في نفوس أطفالنا، ويراعي التطور السريع الذي تشهده جميع مسارات الحياة».

وذكرت أن «منصور» حقق منذ إطلاق القناة على «يوتيوب» انتشاراً واسعاً بين الأطفال العرب في مختلف أنحاء العالم، خصوصاً في الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والعراق ومصر، والكويت، كما حظي بإقبال لدى المجتمعات العربية المقيمة في أميركا الشمالية وأوروبا.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، نبيل الجسر: «تماشياً مع استراتيجيتنا الجديدة الخاصة بتطوير المحتوى، عقب توقيع اتفاقية التعاون والإدارة الاستراتيجية مع (كرييتيف جنريشن)، فقد دخلنا عالم الرسوم المتحركة من خلال ضم المسلسل التلفزيوني الكوميدي (منصور) إلى مؤسستنا».

وأضاف «لقد واصلنا تعزيز قدراتنا الداخلية، والاستفادة من خبرتنا السابقة في مجال الإنتاج، وأصبحنا الآن في وضع يمكننا من إنتاج مجموعة متنوعة من المحتوى العربي الأصلي من أبوظبي، وإتاحتها للأطفال العرب في كل أنحاء العالم كجزء من استراتيجيتنا التطويرية».

يستهدف المسلسل التلفزيوني الكوميدي الأطفال بين سن السادسة والتاسعة، ويهتم بتعزيز منظومة من القيم التربوية، من بينها أهمية العائلة، واحترام التنوع الثقافي، والتفكير الإبداعي، والابتكار، والاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا من أجل خير البشرية.

انتشار واسع

«منصور» حقق انتشاراً واسعاً بين الأطفال العرب في مختلف أنحاء العالم، خصوصاً في الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والعراق، ومصر، والكويت.

المسلسل من إبداع راشد الهرمودي، المنتج التنفيذي الحائز العديد من الجوائز، وحصل المسلسل على تمويل من شركة مبادلة للاستثمار، وأنتج كشراكة بين «توفور56» واستوديوهات كرتون نتوورك بالعربية في أبوظبي.

- المسلسل يستهدف الصغار بين سن السادسة والتاسعة، ويهتم بتعزيز منظومة من القيم التربوية.

- أصبحنا في وضع يمكننا من إنتاج محتوى أصيل للأطفال العرب في كل أنحاء العالم.

- مريم المهيري:

«سنواصل العمل من أجل إنتاج محتوى إبداعي يتوافق مع القيم والمبادئ التي نريد أن نزرعها في نفوس أطفالنا».