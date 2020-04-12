أصغر مصابة بفيروس كورونا في المغرب تتعافى

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

تعافت رضيعة مغربية، تبلغ من العمر ثلاثة أشهر، من فيروس كورونا المستجد، وغادرت اليوم الأحد، المستشفى الجامعي بمدينة فاس.

وكانت الرضيعة (سما) والتي تعد أصغر مصابة بالفيروس في المملكة، قد أدخلت إلى المستشفى في حالة حرجة منذ أكثر من أسبوعين، بسبب إصابتها بالفيروس، وأخضعت للتنفس الصناعي بقسم الإنعاش.

من جهته، حرص رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني على تهئنة أسرة الرضيعة المتعافية، وكتب على حسابه على «تويتر» اليوم الأحد: «شفيت بفضل الله الرضيعة سما التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر، وهي أصغر مصابة بفيروس كورونا المستجد، وكانت أدخلت في حالة حرجة المستشفى الجامعي بمدينة فاس حيث أمضت 16 يوماً».

ونشر صورتين للرضيعة برفقة أسرتها خلال مغادرة المستشفى، مضيفاً «الحمد لله على سلامتها وهنيئاً لأبويها وأسرتها».

يشار أن المملكة المغربية سجلت حتى اليوم 1545 حالة إصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بينهم 111 حالة وفاة.

