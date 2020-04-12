إكتشاف صادم: "كورونا" يهاجم جهاز المناعة على طريقة فيروس"الإيدز"

المصدر: بكين -د ب أ

حذر علماء من أن فيروس كورونا المستجد، يعمل على قتل الخلايا المناعية القوية، المفترض أن تقتل الفيروس، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج" بوست الصينية.

وتزامن هذا الاكتشاف المفاجئ، الذي توصل إليه فريق من الباحثين من شنغهاي ونيويورك مع ملاحظة لأطباء تعاملوا مع مرضى فيروس "كورونا" أن هذا المرض، يهاجم جهاز المناعة البشري ويسبب أضرار مماثلة لتلك التي تم اكتشافها لدى مرضى فيروس "إتش.آي.في" المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

وقام الفريق بذلك بالحصول على خلية مصابة بالفيروس، وتحمل ثقبا في غشائها وحقن مواد كيميائية سامة داخل الخلية. تلك المواد الكيميائية قتلت الفيروس والخلية التي تم حقنها ودمرت الاثنين تماما.

كما تفاجأ العلماء بأن الخلية "تي" أو ما تعرف بالخلية الليمفاوية التائية التي تلعب دورا هاما في جهاز المناعة، أصبحت فريسة لفيروس كورونا في تجربتهم.

وأجرى الباحثون نفس التجربة على فيروس متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد(سارس) وهو شكل آخر لفيروس كورونا ووجدوا أن فيروس سارس ليس لديه القدرة على إصابة الخلايا الليمفاوية.