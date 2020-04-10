ماذا قدم عادل إمام في السنوات الماضية؟..زكي فطين ينتقد: الزعيم مجرد كاريزما

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أثار الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب، سجالا واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي، في مصر والدول العربية، عندما طرح على الجمهور سؤالا انتقاديا حول الفنان عادل إمام، وكتب زكي فطين: "سؤال من غير شتيمة لو سمحتوا، هو عادل إمام الملقب بالزعيم.. عمل ايه في السنوات الأخيرة، غير نفس الشخصية، نفس الدور، نفس الإيفيه". ليجيب على نفسه في تدوينة ثانية "عتقد إنه معتمد على الكاريزما، مش أكتر، الناس عايزة تشوف عادل إمام، ايا كان اللي بيقدمه".

وما كان من محبي عادل إمام وهم كثر في مصر والعالم العربي بشن هجوم كبير على فطين معتبرين انه يسيء إلى قامة فنية استثنائية لن تتكرر.

وإعتاد فطين خلال الفترة الماضية على التواصل مع الجمهور بمشاركتهم أخباره، وتبادل النقاشات معهم عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.