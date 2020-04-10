دار أزياء فرنسية راقية تصنع كمامات واقية مجانية

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلنت دار لوي فويتون الراقية للأزياء الأربعاء تحويل أربعة من مصانعها الفرنسية الخمسة لإنتاج الكمامات الواقية للطواقم الطبية التي تتولى رعاية المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة «إل في إم إش» مايكل بورك بالموظفين الذين تطوعوا لإنتاج الكمامات غير الطبية، فيما تواجه فرنسا كالعديد من الدول الأخرى، نقصاً في هذه المستلزمات. وقال إنه سيتم إنتاج مئات آلاف الكمامات في المصانع المخصصة عادة لإنتاج ملابس وسلع جلدية فاخرة. وكانت دار ديور، المملوكة من المجموعة التي تعد الأكبر في العالم في إنتاج السلع الفاخرة؛ قد بدأت بإنتاج الكمامات منذ نهاية الشهر الماضي لطواقم المستشفيات.

سيتم إنتاج مئات آلاف الكمامات في مصانع الملابس الفاخرة.