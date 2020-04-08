"طفل الكمامات" الشهير يظهر في فيديو: هذه جنسيتي

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

بعد سجال استمر أيام على مواقع السوشال ميديا، تحول فيها طفل في مصنع صغير لصناعة الكمامات وهو يضع كمامة طبية إلى ظاهرة عربية عرفت ب"طفل الكمامات". وقام رواد " التواصل" في كل بلد عربي، بنسب الصورة الى بلده ليصير الطفل من السعودية، وسوريا، ومصر، واليمن، وتونس والجزائر ولبنان، والجميع فاخر بهذا الصبي ومايفعله في زمن "كورنا" الصعب.

إلا أن الحقيقة التي ظهرت أخيرا كشفت الجنسية الحقيقة للطفل عبر مقطع فيديو تحدث فيه الطفل كاشفا عن هويته الحقيقة، وقال الطفل أن اسمه، علي ماهر محمد علي النداف، وهو عراقي من محافظة الناصرية، لينهي بذلك جدلا كبيرا، عكس حجم الشائعات والتضليل الذي تنشره منصات التواصل الاجتماعي.