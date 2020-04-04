مسلسلات رمضان المقبل معطَّلة بأمر من «كورونا»

المصدر: دبي ■أ.ف.ب

من المشاهد والحلقات غير المكتملة، إلى مواقع التصوير المعقّمة ضد فيروس كورونا المستجد، تواجه مسلسلات رمضان المحبوبة في منطقة الشرق الأوسط صعوبة في إبقاء آلات تصويرها تعمل قبل أسابيع قليلة من بداية شهر الصوم.

فقد فرضت دول في المنطقة قيوداً مشدّدة بهدف الحد من انتشار الفيروس، ما أجبر استوديوهات تصوير على إغلاق أبوابها، أو العمل في ظل إجراءات حماية صارمة.

في الوقت ذاته، طُلب من السكان الابتعاد قدر الإمكان عن الطرق والعمل من منازلهم، ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد مشاهدي القنوات التلفزيونية، ويضاعف الضغوط على تلك القنوات لتقديم محتوى غني بشكل متواصل.

وقال مدير البرامج في إحدى القنوات العربية: «لدينا أربعة مسلسلات رمضانية كنا قد بدأنا تصويرها في لبنان، إضافة إلى مسلسل آخر في سورية.. كلّها متوقّفة حالياً».

وأضاف طالباً عدم الكشف عن اسمه أو اسم القناة: «لقد بدأ العد العكسي. نحتاج إلى كل محتوى نستطيع حيازته قبل رمضان. إذا لم نتمكن من إنهاء مسلسلاتنا، فسنشتري من شركات إنتاج خارج (القناة)، حتى لو كان ذلك على حساب النوعية».

وبحسب استطلاعات رأي أجريت في المنطقة، يشاهد نحو 90% من سكان الشرق الأوسط القنوات التلفزيونية. وتزداد أعداد المشاهدين في شهر رمضان وترتفع أسعار الإعلانات بشكل جنوني أحياناً عند فترتي الإفطار والسحور خلال شهر الصوم الذي يبدأ هذا العام في الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري.

وتتنوّع موضوعات المسلسلات التي يجتمع أفراد العائلة لمتابعتها معاً، من حروب العصابات في القرى النائية إلى التاريخ والحب والخيانة والفكاهة وغيرها، في ظل منافسة محتدمة بين القنوات لاستقطاب المشاهدين، إلى جانب المنافسة التي تخوضها تلك القنوات مع تطبيقات على الإنترنت، مثل «نتفليكس» و«ستارز بلاي».

لا تضحكوا عليّ

بالنسبة إلى صاحب شركة «ايغل فيلمز» للإنتاج، جمال سنان، فهناك سباق مع الوقت لإعادة تشغيل آلات التصوير في مواقع مسلسلات شركته الثلاثة قبل حلول رمضان. وقال سنان لـ«فرانس برس»: «ملتزمون حالياً بالقرارات في انتظار أن نجد صيغة معينة، إذ ربما سنعاود العمل بعدد قليل مع المصورين في الاستوديو (...) لكن لا نعرف متى». وأضاف «كل ذلك رهن الظروف لنستطيع أن نكون جاهزين في شهر رمضان».

وتلعب الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور في أحد مسلسلات الشركة دور خيّاطة تقع في حب صاحب دار للأزياء.

ونشرت الفنانة على حسابها على تطبيق «إنستغرام» تسجيلاً مصوّراً لها وهي ترتدي كمامة وقفّازين، بينما يقوم شاب برشها بمعقم وقد أغمضت عينيها، قبل أن تدخل منزلاً كان يجري فيه تصوير أحد مشاهد المسلسل قبل توقّف العمل.

وكتبت في أسفل الفيديو على حسابها الذي يتابعه نحو 8.9 ملايين مستخدم: «أرجوكم لا تضحكوا عليّ، لكن هكذا كنا ندخل موقع التصوير. الله يُمضي هذه الفترة على خير حتى نعود للتصوير».

طوارئ

تقوم مجموعة «إم بي سي» التي عادة ما تتربّع على عرش القنوات خلال رمضان، بتعقيم مكاتبها واستوديوهاتها ومواقع التصوير الخاصة بها بشكل متواصل، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسمها مازن حايك، مضيفاً «تنتشر وحدات الطوارئ المتنقلة خارج مداخل مبانينا ومكاتبنا ومقراتنا في البلدان التي نوجد فيها».

في مصر حيث يعتبر التلفزيون مصدر إيرادات ضخمة في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 100 مليون نسمة، لم يصدر قرار رسمي بوقف التصوير. لكن رئيس نقابة الممثلين أشرف زكي قال إنّ «80% من الأعمال توقّفت»، في وقت يطالب ممثلون بصدور قرار رسمي بإغلاق المواقع، متّهمين المعنيين بالمخاطرة.

وحصد فيروس كورونا المستجد أرواح أكثر من 50 ألفاً حول العالم منذ ظهوره في الصين نهاية ديسمبر الماضي، فيما أصابت الإجراءات المتّخذة للحد من انتشاره قطاع الترفيه بأضرار كبرى، في ظل إلغاء حفلات ومهرجانات وإغلاق دور السينما أبوابها في العديد من الدول.

من جهتها، أكدت مديرة شركة «إيمار الشام للإنتاج الفني»، ديانا جبور، أنّ شركتها أوقفت التصوير في مسلسل رمضاني «قبل أن تطلب السلطات الرسمية ذلك».

وأضافت «لا ولن نغامر بصحة أيّ من شركائنا بالعمل الفني من أصغر فني إلى أكبر فنان».

إحباط كبير

بالنسبة إلى محبي المسلسلات من أمثال رهام علي (60 عاماً) التي لم تغادر منزلها في الشارقة منذ ثلاثة أسابيع خوفاً من «كورونا»، فإن عدم وجود عدد كافٍ من المسلسلات خلال شهر رمضان قد يسبّب إحباطاً كبيراً.

وقالت: «رمضان هو للصلاة والطعام اللذيذ وتجمّعات العائلة، وللتلفزيون أيضاً. لكنني لم أرَ أحداً منذ أسابيع، ولا أظن أنني سأفعل ذلك قريباً. يجب أن تكون أعداد المسلسلات كافية. نحن بحاجة لذلك فعلاً».

جمال سنان:

«ربما سنعاود العمل بعدد قليل مع المصورين في الاستوديو.. لكن لا نعرف متى».

ديانا جبور:

«لن نغامر بصحة أيّ من شركائنا بالعمل .. من أصغر فني إلى أكبر فنان».

- سيرين عبدالنور: «الله يمضّي هذه الفترة على خير حتى نعود للتصوير».