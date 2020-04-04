«الأمل» يشع من ارتفاع 4478 متراً

المصدر: زيرمات (سويسرا) ■أ.ف.ب

يُضاء جبل ماترهورن الشهير عند الحدود الإيطالية - السويسرية، البالغ ارتفاعه 4478 متراً، مساء كل يوم «كعلامة أمل وتضامن» خلال هذه الفترة التي يخيّم عليه بظلاله وباء «كوفيد 19».

وتظهر على هذا الجبل الذي يشبه هرماً ضخماً، وتزين صورته أغلفة شوكولا «توبليرون» الشهير، تباعاً كلمتا «أمل» و«تضامن» بالإنجليزي،ة مع علمَي إيطاليا وسويسرا، إضافة إلى قلب أحمر عملاق على خلفية بيضاء.

ويقف وراء هذه المبادرة الفنان السويسري جيري هوفستتر الذي يحول المباني والآثار والمناظر الطبيعية في كل أنحاء العالم إلى أعمال فنية عابرة، وتبثها بلدية زيرمات مباشرة على موقعها الإلكتروني، ومن المتوقع أن يستمر العمل الحالي حتى 19 أبريل الجاري، وهو الموعد النهائي للتدابير المتخذة في سويسرا ضد فيروس كورونا.

وقال مدير هيئة السياحة في زيرمات، دانيال لوغن، لـ«وكالة فرانس برس»، إن «الفكرة هي القيام بشيء ممتع للناس حول العالم». وأضاف «ماترهورن رمز مهم بالنسبة إلينا وإلى سويسرا، وهو رمز يتألق في أنحاء العالم، وعندما نضيء موقعاً مماثلاً نعتقد أننا نمنح الناس الأمل».

لكن القرية تريد أيضاً أن تظهر أنها «متضامنة» مع جميع الأشخاص الذين يعانون حالياً، وتعتزم من خلال هذه الإضاءات، أن تشكر كل من يساعد في التغلب على هذه الأزمة، مثل الطواقم الطبية.

وأودى فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين في 31 ديسمبر الماضي بحياة أكثر من 52 ألف شخص حول العالم.

وفي سويسرا، توفي أكثر من 430 شخصاً منذ اكتشاف الإصابة الأولى في 24 فبراير الماضي. وهذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 8.5 ملايين نسمة، هو سادس أكثر البلدان تضرراً في أوروبا من حيث عدد المصابين بعد إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، بحسب منظمة الصحة العالمية. ولمواجهة الوباء، أمرت الحكومة السويسرية بإغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية، وحظرت التجمعات التي تضم أكثر من خمسة أشخاص حتى 19 أبريل الجاري، لكنها رفضت فرض الحجر المنزلي الإلزامي على السكان.

- المبادرة أطلقها فنان سويسري يحوّل مباني عالمية إلى أعمال فنية.

- العمل الفني يستمر مضيئاً الجبل حتى 19 أبريل الجاري.