دوللي بارتون تتبرع بمليون دولار لأبحاث علاج «كورونا»

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

ذكر تقرير إخباري، أمس، أن نجمة الغناء الأميركية، دوللي بارتون، أعلنت أنها ستتبرع بمليون دولار، للأبحاث الجارية حالياً من أجل التوصل إلى علاج لفيروس كورونا المستجد، كما حثت متابعيها في العالم على تقديم التبرعات من جانبهم أيضاً إذا أمكن ذلك لمقاومة الفيروس.

وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأن أيقونة الغناء الشهيرة، قررت التبرع بالمبلغ الضخم لمصلحة الأبحاث التي تجريها حالياً جامعة فاندربيلت الأميركية، من أجل التوصل إلى علاج لفيروس كورونا المعروف أيضاً بـ«كوفيد-19»، الذي يصيب الجهاز التنفسي، والمستمر في الانتشار بجميع أنحاء العالم، ما يسفر عن وفاة الآلاف من البشر.

وكتبت دوللي (‏‏‏‏74 عاماً)‏‏‏‏ في تغريدات على موقع «تويتر»: «أخبرني صديقي القديم، د. ناجي أبومراد، الذي يشارك منذ سنوات عدة في أبحاث في جامعة فاندربيلت، أنهم يحققون بعض التقدم المثير في أبحاثهم بشأن التوصل لعلاج لفيروس كورونا».

وكتبت على «تويتر»: «أتبرع بمليون دولار لمصلحة (‏‏‏‏فاندربيلت)‏‏‏‏ من أجل تلك الأبحاث، ولتشجيع الأشخاص القادرين على التبرع».

تجدر الإشارة إلى أن تبرع دوللي الخيري يأتي بعد أن قالت أخيراً إنها تعتقد أن وباء كورونا هو «درس» من الرب.

- حثّت متابعيها في العالم على تقديم التبرعات من جانبهم لمقاومة الفيروس.