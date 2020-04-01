على خطى النمسا.. «جينا» تُلزم المتسوقين بالكمامة

المصدر: برلين - رويترز

قررت مدينة جينا في شرق ألمانيا إلزام الناس بارتداء الكمامات أثناء التسوق أو استخدام المواصلات العامة، في إطار تكثيف الجهود للحد من تفشي فيروس «كورونا»، وأصبحت بذلك أول مدينة ألمانية تتخذ هذه الخطوة.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، أغلقت ولايات في مختلف أرجاء ألمانيا المدارس والمطاعم والحانات، وحظرت التجمعات العامة، في إطار إجراءات التعامل مع التفشي، لكن أعداد حالات الإصابة والوفاة مازالت ترتفع بسرعة. وقررت جينا، التي سجلت 119 حالة إصابة بفيروس «كورونا»، اتباع خطى النمسا التي قالت، أول من أمس، إنها تُلزم المتسوقين بارتداء كمامات في المتاجر.

لكن نظراً إلى نقص الكمامات، ذكرت المدينة أنه سيكون من المقبول كذلك ربط فوط أو أوشحة تغطي الفم والأنف. وأكد مسؤولون ألمان أن الوقت غير مناسب الآن لتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.