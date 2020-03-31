"جريب فروت".. انتبهوا قد يكون مميتا

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

حذرت هيئة الغذاء والدواء البريطانية من ان تناول "جريب فروت" مع بعض الأدوية والعقاقير إلى عواقب وخيمة على الصحة قد تصل إلى الوفاة. وأشارات الهيئة في دراسة نشرها موقع "روسيا اليوم"

أن الكثيرين يتناولون هذه الفاكه نظرا لفائدتها واحتوائها على كمية كبيرة من الألياف الغذائية وقلة السعرات الحرارية التي يعطيها للجسم، لكن الخطورة الكبيرة تكمن اذا تناولها مع أدوية وعقاقير معينة قد تتفاعل وتلحق أضرارا كبيرة بحالتهم الصحية.

وأشارت الدراسة أن "جريب فروت" يحتوي على مواد نشطة مثل "فورانوكومارين"، تعطل عمل إنزيم البسيتوكروم P45 في الجسم والمسؤول عن تركيز الأدوية والسموم في الدم. وعندما يعطل هذا الإنزيم تتراكم المواد الفعالة للأدوية في الجسم بكميات خطرة على الصحة والحياة. أو بالعكس يسبب انخفاض فعالية الأدوية نتيجة انخفاض تركيز المادة الفعالة في الدم.

ويؤثر ال"جريب فروت" في نحو 50 نوعا من الأدوية والعقاقير المخصصة لعلاج أمراض معينة، ومن الادوية تلك المخفضة لمستوى الكوليسترول في الدم والأدوية الخاصة في علاج خفقان القلب ومسكنات الألم، وأدوية تستخدم لتخفيض مستوى ضغط الدم ومضادات الهستامين، والأدوية المضادة للسرطان والأدوية المحتوية على الإستروجين بما فيها حبوب منع الحمل وكذلك الفياغرا. ومن الاعراض السلبية التي تحدث اضطراب عمل القلب وحتى السكتة القلبية المفاجئة، والجلطة الدموية وتضرر الكلى، وإصابة نخاع العظم وتلف الألياف العضلية.