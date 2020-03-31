بالصور.. مشهد محزن في جنازة جورج سيدهم

المصدر: محمد أبوإسماعيل -دبي

غاب الفنانون المصريون بشكل ملحوظ عن جنازة الفنان الكوميدي الكبير جورج سيدهم، التي اقيمت في كنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، واقتصر الحضور على زوجته وعدد قليل من أقاربه.

وجاء ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ولم تشهد الجنازة سوى عدد قليل جداً من الفنانين تقدمهم نقيب الممثلين أشرف زكي، والفنان هاني رمزي، والفنانة إلهام شاهين والفنانة دلال عبد العزيز زوجة رفيق جورج سيدهم الفنان سمير غانم الذي غاب أيضاً عن حضور الجنازة

وكان الفنان الكوميدي البارز، وأحد أقطاب الكوميديا المصرية في القرن الماضي، جورج سيدهم، قد رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 82 عاما داخل مستشفى خاص بالقاهرة، بعد صراع مع المرض.

وخطفت الفنانة دلال عبد العزيز الأضواء بحضورها بكمامة سوداء إلى الجنازة.