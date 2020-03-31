«كورونا» يسرق «ضحكة اليابان»

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

توفي الممثل الكوميدي الياباني الشهير كين شيمورا (70 عاماً)، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أول شخصية معروفة في اليابان تموت بسبب المرض.

وخضع شيمورا، للعلاج في مستشفى في طوكيو، وتوفي يوم الأحد الماضي.

وذكرت صحيفة «جابان تايمز» أنه تم تشخيص إصابته بالالتهاب الرئوي بعد إصابته بفيروس كورونا، ودخل المستشفى في 20 مارس الجاري، بعد أن أصيب بحمى ومشكلات في التنفس، وتم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي. وسجلت طوكيو 430 إصابة بالفيروس، وعلى صعيد اليابان بالكامل تم تأكيد 2578 حالة، من بينها 712 كانوا على متن سفينة سياحية.