بالفيديو: "الكلاب والقطط لا تنقل كورونا".. فنانون مصريون يطلقون حملة تضامن

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حرص الفنان المصري كريم رمزي على بداية حملة تضامن مع الحيوانات الأليفة وألتحق به عدد كبير من المشاهير والفنانين، بعد الظاهرة التي انتشرت الفترة الأخيرة بتخلي الكثيرين عن حيوانتهم الأليفة خوفاً من نقلهم لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإصابتهم به.

وشارك في الحملة التي بدأها الفنان كريم رمزي، كلاً من الفنانة شيرين رضا، والإعلامي شريف مدكور، والفنان أحمد فهمي، والنجمة إيمي سمير غانم، والفنان الكوميدي عمرو وهبة، وظهر النجوم المشاركين في الفيديو، لتوجية رسالة توعية بأن الكلاب والقطط لا يمكنها نقل عدوي فيروس كورونا، وفقاً لما صرحت به منظمة الصحة العالمية.

وحرص عدد كبير من المشاركين على نقل الفيديو على حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي للوصول لأكبر عدد ممكن من المتابعين.