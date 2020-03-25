أعراض خفية تكشف ناقلي "كورونا الصامتين"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تبيّن لباحثين من جامعة فليندرز في جنوب أستراليا أن العديد من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض، أو من يعرفون بالناقلين الصامتين للفيروس، يعانون من فقر الدم وفقدان لحاسة الشم.

وذكر تقرير نُشر في صحيفة "Medical Xpress"، أن فيروس كورونا يتسبب في تورم الغشاء المخاطي بدرجة أكبر من الفيروسات الأخرى عند هذه الفئة من حاملي الفيروس. ويعتقد المتخصصون أن هذه الأعراض يمكن الاستدلال بها للكشف عن المصابين الذين "يمرضون من دون أعراض". ورصد الباحثون أن فقر الدم قد يكون العارض الوحيد الذي يظهر على المصابين بهذه العدوى.

وقال الأستاذ في جامعة فليندرز الأسترالية سيمون كارني: "إن حاملي الفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض في الغالب لا يشتبه بهم أحد، وهو ما يمكن أن يفسر سبب انتشار المرض بسرعة في العديد من البلدان". ووفقاً له أيضاً، يعاني من فقدان حاسة الشم واحد من كل ثلاثة مصابين بالفيروس التاجي في كوريا الجنوبية.

وأفاد كارني بأن الأطباء البريطانيين يعتقدون أن فقر الدم يعتبر عارضاً مهماً، قد يشير إلى أن المريض حامل للفيروس "من دون أعراض".