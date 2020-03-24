بيوت أزياء فرنسية تبدأ تصنيع كمامات

المصدر: باريس -رويترز

قالت مجموعة كيرنج الشريك الفرنسي لاثنين من بيوت الأزياء العالمية هما سان لوران وبالنسياجا، إنهما سيشرعان في إعداد كمامات للوجه للتغلب على أي نقص خلال أزمة فيروس كورونا.

وأدى تضاؤل مخزون أدوات الحماية في أنحاء فرنسا إلى حالة من الغضب بين الأطباء، ودفعت الشرطة إلى التهديد بالتوقف عن عملها، وهي الشكاوى نفسها التي تكررت في إسبانيا وإيطاليا.

وقالت شركة كيرنج‭‭ ‬‬التي تمتلك أيضاً ماركة جيوسي الإيطالية، إن سان لوران وبالنسياجا ستشرعان في تصنيع الكمامات.

وقالت كيرنج إنها ستقدم أيضاً لقطاع الصحة الفرنسي ثلاثة ملايين كمامة تعتزم شراءها واستيرادها من الصين. وأشارت إلى أن جيوسي ستنتج وتقدم أيضاً على سبيل التبرع 1.1 مليون كمامة و55 ألف سترة طبية لإيطاليا.