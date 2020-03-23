ألمانيا: تراجع في استهلاك الكهرباء

المصدر: إيسن (ألمانيا) - د.ب.أ

أشارت تقديرات قطاع الطاقة في ألمانيا إلى حدوث تراجع ملحوظ في استهلاك الكهرباء في أنحاء البلاد بسبب إغلاق المصانع، وتقييد حركة الإنتاج في ظل أزمة «كورونا» الراهنة. وذكرت الرابطة الاتحادية لشركات الطاقة والماء في ألمانيا، أن أسعار تجارة الجملة للكهرباء تراجعت بالفعل على نحو ملحوظ، مشيرة إلى أن بورصة الكهرباء شهدت تراجعاً في أسعار التوريد لشهر أبريل المقبل بنحو 30% في غضون أسبوع. يُذكر أن معظم الكهرباء المستهلكة في ألمانيا تباع من خلال عقود طويلة الأجل بأسعار ثابتة. وقال متحدث باسم بوابة «فيريفوكس» المتخصصة في مقارنة أسعار الكهرباء، إن «انخفاض الأسعار في السوق الآنية ليس له تأثير كبير بعد في أسعار الكهرباء بالنسبة للمستهلك النهائي». وأضاف: «على النقيض من ذلك، وصلت أسعار الكهرباء في ألمانيا مارس الماضي إلى رقم قياسي جديد، حيث بلغت 30.14 سنتاً لكل كيلوواط/‏‏‏ساعة».