فنان الراب العالمي «كادوريم»: كل ثروتي تحت ذمة تونس لمواجهة «كورونا»

المصدر: حياة الحرزي - بي

في بادرة خيرية أدهشت تونسيين تناقلوها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صرح مغني الراب كريم الغربي، المعروف عالمياً بـ«k2rhym» (كادوريم)، بنيته وضع ثروته كاملة تحت أمر بلده تونس في حربها على فيروس كورونا المستجد على أراضيها. وكشف الفنان عن مبادرته خلال مداخلة هاتفية مباشرة جمعته أول من أمس، بمقدم البرامج الهادي زعيم في برنامج «فكرة سامي الفهري» الذي يبث على قناة الحوار التونسية. وأعرب نجم الراب عن مساندته التامة لجهود بلاده الحثيثة للتصدي للوباء الذي بات يهدّد حياة الملايين في تونس، قائلاً بلهجة مباشرة: «أنا نحط ثروتي الكل لتونس في هذه الأزمة». وكشف عن مجهودات بذلها ولايزال مع مصادر تونسية وأجنبية مختصة في الخارج لتزويد فئات معوزة وأصحاب دخل محدود، بمساعدات على خلفية فقدانهم لمصادر رزقهم اليومي بسبب الحجر المفروض في البلاد، ومن ثم التبرع لتونس بمعدات صحية وكمامات طبية خاصة لدعم جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا. وأضاف «كادوريم» أنه بادر بشراء آلاف القفازات والكمامات والسوائل المطهرة من النمسا (رغم الحظر المفروض عليها)، وتم توزيعها على مؤسسات ووحدات حماية مدنية في مختلف أنحاء تونس. وشدّد النجم على ضرورة مساندة كل الفنانين والمشاهير ورجال الأعمال في الداخل والخارج بلادهم في هذه الظروف، وأهمية وقوف الجميع اليوم مع التونسيين، خصوصاً المحتاجين منهم، ومساعدة الدولة ووزارة الصحة في جهودها للتصدي لاجتياح هذا الفيروس. وقال: «الدنيا فانية»، مطالباً الشعب التونسي بضرورة ملازمة البيت واحترام التعليمات الوقائية والاحترازية التي فرضتها السلطات المعنية: «نداء للشعب التونسي.. شد دارك واللي مستحق حاجة تجيه حتى للدار»، موضحاً أن ذلك سيكون بالتنسيق مع عدد من الجمعيات المعنية.

البادرة أدهشت تونسيين تناقلهوا على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.